Путин поприветствовал гостей Пушкинского праздника в «Полотняном заводе»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного открытия Пушкинского праздника в музее-заповеднике «Полотняный завод», посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что ежегодно в июне проводятся Пушкинские дни, которые собирают любителей поэзии самых разных возрастов и поколений, однак центр торжеств — это заповедные места, с которыми связаны яркие страницы жизни и творчества русского классика. К ним относятся фамильная усадьба жены поэта Натальи Гончаровой «Полотняный завод».

Путин подчеркнул, что подобные масштабные просветительские инициативы выполняют благородную миссию и вносят уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, литературного, культурного наследия нашей страны, воспитывают у молодежи чувство гордости за Отечество.

Он выразил уверенность в том, что праздник порадует гостей богатой и содержательной программой и оставит незабываемые впечатления.