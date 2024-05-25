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Путин поприветствовал гостей Пушкинского праздника в «Полотняном заводе»
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного открытия Пушкинского праздника в музее-заповеднике «Полотняный завод», посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что ежегодно в июне проводятся Пушкинские дни, которые собирают любителей поэзии самых разных возрастов и поколений, однак центр торжеств — это заповедные места, с которыми связаны яркие страницы жизни и творчества русского классика. К ним относятся фамильная усадьба жены поэта Натальи Гончаровой «Полотняный завод».
Путин подчеркнул, что подобные масштабные просветительские инициативы выполняют благородную миссию и вносят уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, литературного, культурного наследия нашей страны, воспитывают у молодежи чувство гордости за Отечество.
Он выразил уверенность в том, что праздник порадует гостей богатой и содержательной программой и оставит незабываемые впечатления.
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