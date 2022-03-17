Путин поприветствовал гостей первой Международной выставки передовых технологий

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и организаторам первой Международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства, которая открылась сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что масштабная экспозиция, представленная в северной столице, дает возможность познакомиться с новейшими образцами вооружения, средств связи и перспективными информационными и технологическими разработками.

По словам главы государства, они блестяще воплощают отечественную научно и инженерно-конструкторскую мысль.

«Они убедительно свидетельствуют о высокой технической оснащенности наших правоохранительных органов и специальных служб, их значительных возможностях в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов государства и общества в условиях глобальных вызовов», – сказал он.

Путин обратил внимание на то, что выставка также дает участникам прекрасную возможность обсудить все актуальные профессиональные проблемы и обменяться опытом.

«Уверен, что выставка вызовет приоритетное внимание специалистов и экспертов, послужит развитию российских профильных предприятий, укреплению международного научно-технического сотрудничества», – подчеркнул Президент.