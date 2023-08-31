Путин поприветствовал гостей концерта «День знаний со звездами в Кремле»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей праздничного концерта «День знаний со звездами в Кремле», приуроченного к началу учебного года. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Отрадно, что ваш проект успешно развивается, обогащается интересными идеями и задумками, вовлекает в свой круг новых участников и на протяжении уже 5 лет пользуется заслуженным признанием как одно из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года», — говорится в сообщении.

Путин особо отметил благотворительные инициативы организаторов фестиваля и выразил уверенность в том, что концерт пройдет на высокой ноте и подарит добрые и незабываемые эмоции всем гостям.