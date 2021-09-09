Путин поприветствовал гостей IV регионального форума «Социальная сфера»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и участникам IV Форума социальных инноваций регионов «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия». Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что данный форум уже зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий об актуальных социальных проблемах, демонстрации прорывных технологий регионов РФ в области здравоохранения, образования, демографии.

«Отмечу, что впечатляющее число инициатив, стартовавших на предыдущих форумах, уже успешно воплощаются в жизнь. Их реализация во многом способствует формированию эффективных ответов на новые вызовы в условиях пандемии», – обратил внимание Путин.

Он подчеркнул, что на форуме этого года предстоит обсудить широкий круг вопросов развития социальной сферы после эпидемии коронавируса, укрепления общественного здоровья, модернизации социальной инфраструктуры.

По мнению российского лидера, нужно последовательно повышать качество и доступность социальных услуг и активнее использовать имеющийся российский и зарубежный опыт, объединяя усилия государства, институтов развития, некоммерческих организаций, бизнеса и волонтерских организаций.

«От вашего профессионализма, внимательного, неравнодушного отношения к людям во многом зависит их благополучие и качество жизни», – выразил уверенность Президент.