Путин поприветствовал гостей и участников Всероссийских летних сельских спортивных игр

В Омской области стартовали XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Масштабный праздник собрал участников из многих регионов страны, объединив представителей АПК самых разных возрастов и профессий. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Президента России Владимира Путина, адресованной гостям мероприятия.

«Сегодня Омская область гостеприимно встречает большую команду участников этих престижных соревнований, ведь поприсутствовать на этом масштабном празднике, проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности стремятся спортсмены из многих регионов страны. Объединяя работников агропромышленного комплекса, людей самых разных возрастов и профессий, игры пользуются заслуженной популярностью, являются ярким, значимым событием в жизни российского села», — подчеркивается в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

Глава государства подчеркнул, что игры последовательно наращивают свой творческий и созидательный потенциал, прививают любовь к физической культуре, способствуют укреплению контактов людей из разных городов и регионов России.

«Уверен, что нынешние игры пройдут успешно, надолго запомнятся своей дружеской, доброжелательной атмосферой», — заключил Владимир Путин.