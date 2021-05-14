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Ру Тат
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14 мая 2021  12:34

Путин поприветствовал гостей и участников Чеховского фестиваля

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Приветственную телеграмму направил Президент России Владимир Путин гостям, участникам и организаторам XV Международного театрального фестиваля имени А. П.Чехова.

Глава российского государства отметил, что Чеховский фестиваль занимает особое место в календаре мировых культурных событий, он признан масштабным творческим форумом, который объединяет опытных мэтров, известные коллективы и талантливую молодежь.

Владимир Путин выразил уверенность, что XV фестиваль пройдет с успехом и надолго запомнится участникам и гостям, сообщает официальная пресс-служба Кремля.  
Юбилейный XV фестиваль состоится в театре им. Моссовета, Пушкинском драматическом театре, Геликон-опере, Концертном зале «Зарядье».

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