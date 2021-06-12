Путин поприветствовал гостей и организаторов выставки к 800-летию Александра Невского

Проведение столь масштабной выставки «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского» с презентацией большого числа произведений искусства из многих музеев страны в Третьяковской галерее — свидетельство глубокого и искреннего интереса россиян к родной истории и истокам. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

«И, конечно, это дань глубокого, безмерного уважения к нашему великому соотечественнику князю Александру Невскому — истинному патриоту и подвижнику, доблестному воину и мудрому дипломату», — отметил глава государства.

По словам Путина, огромный вклад Невского в становление российской государственности навсегда останется в памяти благодарных потомков.

Президент выразил уверенность в том, что выставка будет достойно выполнять свою высокую просветительскую и патриотическую миссию, а также поможет сберечь наше богатейшее культурное и духовное наследие.