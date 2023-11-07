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Путин поприветствовал гостей и лауреатов юбилейного кинофестиваля «Лучезарный Ангел»
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и лауреатов XX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», приуроченного к празднованию Дня народного единства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Отрадно, что нынешний кинофестиваль вновь прошёл на высоком организационном и творческом уровне, убедительно продемонстрировал свою востребованность, стал значимым событием в общественной, культурной жизни нашей страны, других государств», — сказал глава государства.
Он отметил, что кинофестиваль, сохраняя и развивая гуманистическое, художественное наследие отечественного киноискусства, неизменно продвигает талантливые ленты на большой экран, дарит зрителям богатейшую палитру самобытных работ, утверждающих непреходящие духовно-нравственные идеалы, ценности патриотизма, семьи.
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