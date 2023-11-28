Путин поприветствовал гостей форума «Национальная система квалификаций России»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников форума «Национальная система квалификаций России». Он отметил, что на данной площадке за прошедшие годы был выстроен эффективный диалог государства, бизнеса и образовательных и профсоюзных организаций по вопросам укрепления кадрового потенциала страны.

Глава государства уверен, что прямое общение, в основе которого лежат актуальные запросы отраслей и потребности компаний в специалистах, помогает продвижению современных образовательных стандартов, повышению качества профподготовки, улучшению структуры занятости. Кроме того, оно задает ориентиры для молодого поколения в вопросах на тему, какими знаниями, навыками и умениями должен обладать человек, чтобы добиться успеха в своем деле.

«Рассчитываю, что нынешняя, 9-я встреча позволит сформировать инициативы, которые найдут применение на практике, послужат росту производительности труда в отечественной экономике и социальной сфере», – сказано в телеграмме Президента, опубликованной на сайте Кремля.