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Путин поприветствовал гостей форума «Национальная система квалификаций России»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников форума «Национальная система квалификаций России». Он отметил, что на данной площадке за прошедшие годы был выстроен эффективный диалог государства, бизнеса и образовательных и профсоюзных организаций по вопросам укрепления кадрового потенциала страны.
Глава государства уверен, что прямое общение, в основе которого лежат актуальные запросы отраслей и потребности компаний в специалистах, помогает продвижению современных образовательных стандартов, повышению качества профподготовки, улучшению структуры занятости. Кроме того, оно задает ориентиры для молодого поколения в вопросах на тему, какими знаниями, навыками и умениями должен обладать человек, чтобы добиться успеха в своем деле.
«Рассчитываю, что нынешняя, 9-я встреча позволит сформировать инициативы, которые найдут применение на практике, послужат росту производительности труда в отечественной экономике и социальной сфере», – сказано в телеграмме Президента, опубликованной на сайте Кремля.
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