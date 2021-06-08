Путин поприветствовал гостей форума «История для будущего. Александр Невский»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал ученых, педагогов, публицистов, работников культурных и образовательных сфер и представителей духовенства, которые собрались в Москве для участия в форуме «История для будущего. Александр Невский». Текст приветствия опубликовали на сайте Кремля.

В нынешнем году исполняется 800 лет со дня рождения великого полководца и выдающегося государственного деятеля Александра Невского. По этому случаю организовано множество выставок, важных научные конференций и других ярких мероприятий во всех регионах, сказал глава государства.

По его мнению, торжественное празднование юбилея выдающегося соотечественника, организованное во всех уголках страны, помогает укрепить связь времен и поколений, способствует воспитанию молодежи в патриотическом ключе и показывает неподдельный интерес граждан к истории и подвигам предков.

Путин уверен, что московский форум поспособствует сохранению памяти о великом князе и внесет ощутимый вклад в изучение исторического наследия России.