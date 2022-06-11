Путин поприветствовал гостей десятого благотворительного матча по баскетболу

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов десятого благотворительного матча по баскетболу, организованного фондом «Шаг Вместе» и проходящего под девизом «Помощь детям Донбасса». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Считаю ваш проект серьезной и востребованной инициативой, призванной оказать реальную поддержку детям из народных республик Донбасса», — сказал глава государства.

Президент отметил то, что на предложение принять участие в соревновании откликнулось большое число неравнодушных людей — известных политиков и государственных деятелей, представителей общественных, творческих организаций, СМИ.

Для ребят, приехавших в столицу РФ из ЛНР и ДНР, подготовлена интересная и насыщенная программа — обзорные и пешеходные экскурсии по городу, Кремлю и Оружейной палате.

«В Баскет Холле они смогут не только „поболеть“ за красивую, напряженную игру, но и познакомиться с участниками турнира, сделать фотографии на память», — сказал Путин.