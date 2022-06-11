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Официальная хроника
11 июня 2022  14:05

Путин поприветствовал гостей десятого благотворительного матча по баскетболу

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов десятого благотворительного матча по баскетболу, организованного фондом «Шаг Вместе» и проходящего под девизом «Помощь детям Донбасса». Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«Считаю ваш проект серьезной и востребованной инициативой, призванной оказать реальную поддержку детям из народных республик Донбасса», — сказал глава государства. 

Президент отметил то, что на предложение принять участие в соревновании откликнулось большое число неравнодушных людей — известных политиков и государственных деятелей, представителей общественных, творческих организаций, СМИ. 

Для ребят, приехавших в столицу РФ из ЛНР и ДНР, подготовлена интересная и насыщенная программа — обзорные и пешеходные экскурсии по городу, Кремлю и Оружейной палате.

«В Баскет Холле они смогут не только „поболеть“ за красивую, напряженную игру, но и познакомиться с участниками турнира, сделать фотографии на память», — сказал Путин.

#Владимир Путин
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