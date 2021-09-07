Путин поприветствовал школьников — финалистов «Президентских состязаний»

Глава РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», сообщает пресс-служба Кремля.

Финальный этап состязаний проходит в одном из старейших российских детских-оздоровительных лагерей «Орленок», который расположен на побережье Черного моря.

Путин обратил внимание на то, что детско-юношеское спортивные состязания за время своего существования «убедительно доказали свою востребованность» и объединили инициативных и энергичных школьников со всех регионов РФ.

«Участие в заключительных этапах этого престижного турнира – ваше впечатляющее личное достижение. И конечно, отстаивать спортивную честь своей школы, города, региона – всегда большая ответственность», – отметил российский лидер в приветственной телеграмме.

Он выразил уверенность, что в финальных испытаниях все участники продемонстрируют бойцовские качества, характер и волю к победе.

Указ о создании спортивно-оздоровительной программы «Президентские состязания» для привлечения детей к массовым занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни и повышения социальной активности подрастающего поколения был подписан Президентом РФ в 1996 году.