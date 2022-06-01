Путин поприветствовал финалистов шахматного турнира среди школьников «Белая ладья»
Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского шахматного турнира среди школьных команд «Белая ладья». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что у масштабных и ярких соревнований есть давняя история и сложившиеся традиции, которые были заложены более полувека назад знаменитыми отечественными гроссмейстерами.
«Отрадно, что и сегодня турнир собирает за шахматной доской одаренных ребят из многих регионов нашей страны и зарубежных государств, — сказал Путин, — служит современной коммуникационной, просветительской площадкой, пространством для реализации талантов, честного соперничества и дружеского общения».
Президент выразил уверенность в том, что «Белая ладья» будет и в будущем содействовать популяризации шахмат и объединять всё больше юных участников, которые ценят идеалы и принципы данного вида спорта и стремятся к вершинам мастерства.