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Официальная хроника
1 июня 2022  19:53

Путин поприветствовал финалистов шахматного турнира среди школьников «Белая ладья»

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Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского шахматного турнира среди школьных команд «Белая ладья». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что у масштабных и ярких соревнований есть давняя история и сложившиеся традиции, которые были заложены более полувека назад знаменитыми отечественными гроссмейстерами. 

«Отрадно, что и сегодня турнир собирает за шахматной доской одаренных ребят из многих регионов нашей страны и зарубежных государств, — сказал Путин, — служит современной коммуникационной, просветительской площадкой, пространством для реализации талантов, честного соперничества и дружеского общения».

Президент выразил уверенность в том, что «Белая ладья» будет и в будущем содействовать популяризации шахмат и объединять всё больше юных участников, которые ценят идеалы и принципы данного вида спорта и стремятся к вершинам мастерства.

#Владимир Путин #шахматный турнир
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