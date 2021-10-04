Путин поприветствовал финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности, который проходит в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обратил внимание, что во времена стремительно развивающихся технологий и перспективных научных дисциплин, в России создаются все возможности для самореализации молодых людей и получения ими новых навыков и компетенций.

«Частью такой востребованной, многогранной работы является проведение нынешней олимпиады, которая направлена на повышение информационной, финансовой, правовой грамотности подрастающего поколения, профилактику преступности и экстремизма», – отметил Путин.

По словам главы государства, данные задачи имеют важнейшее значение для обеспечения безопасности и защиты законных прав граждан.

«Именно поэтому ваш проект получил поддержку отечественных, зарубежных, международных профильных организаций, привлек большой экспертный, общественный интерес», – подчеркнул он.

Президент РФ выразил уверенность в том, что заключительный этап олимпиады пройдет успешно и станет запоминающимся событием для всех гостей и участников, собравшихся на площадке знаменитого центра «Сириус».



Финал Международной олимпиады по финансовой безопасности проходит в Сочи с 3 по 9 октября. В нем принимают участие победители состоявшегося в мае отборочного этапа, который проходил на площадках вузов – участников Международного сетевого института системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.