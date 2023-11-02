Путин поприветствовал финалистов конкурса «Большая перемена»

Президент России Владимир Путин направил приветствие старшеклассникам — финалистам конкурса «Большая перемена». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Конкурс в «Артеке», участие в котором принимают ученики 8-10-х классов, проводится впервые в рамках форума «Будь в движении». Президент отметил, что несмотря на это, школьники смогли проявить свои таланты и способности, лидерство и умение в команде решать сложные и нестандартные задачи.

«Отрадно, что все нынешние соревнования были объединены общей темой — „Горжусь Россией“, и в течение года вы знакомились с выдающимися достижениями наших соотечественников, их вкладом в развитие мировой науки и культуры», — добавил глава государства.

Обращаясь к финалистам, он отметил, что эти знания пригодятся ребятам и в жизни, и в будущей профессии.

Отдельно Путин поблагодарил педагогов, родителей и наставников, подготовивших ребят.