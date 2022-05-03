Путин поприветствовал финалистов фестиваля Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей финала XI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Он отметил, что за прошедшее время соревнование завоевало широкое и по-настоящему общенациональное признание, а в этом году объединило свыше 1 150 команд из 79 регионов страны. Телеграмма размещена на сайте московского Кремля.

«Турнир уникален тем, что собирает вместе настоящих легенд, ветеранов спорта и любителей хоккея разных возрастов, которые решили встать на коньки, создать свою команду и добиться успеха, испытать силу характера», — сказал глава государства.

Он отметил, что для таких инициативных и энергичных людей попасть в число лучших и выиграть главный трофей сезона — достойная цель, поэтому финал в Сочи всегда привлекает зрителей зрелищными и бескомпромиссными матчами, яркими моментами и незабываемыми эмоциями.

Президент выразил уверенность в том, что Ночная хоккейная лига продолжит привлекать еще больше участников и приобщать многочисленную аудиторию к ценностям физкультуры и здорового образа жизни, служить популяризации хоккея и знакомить с его историей и с достижениями отечественных чемпионов.