Путин поощрит Гуськова, Купченко и Маковецкого за вклад в развитие отечественной культуры

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда граждан страны за достижения в различных областях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе награжденных известные российские актеры театра и кино. Так, «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» Почетной грамотой Президента РФ будут удостоены артисты Алексей Гуськов, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Людмила Максакова и другие.

Документ также предусматривает награждение педагогов, врачей и специалистов других областей.