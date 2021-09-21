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21 сентября 2021  12:50

Путин поощрит Гуськова, Купченко и Маковецкого за вклад в развитие отечественной культуры

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда граждан страны за достижения в различных областях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе награжденных известные российские актеры театра и кино. Так, «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» Почетной грамотой Президента РФ будут удостоены артисты Алексей Гуськов, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Людмила Максакова и другие. 

Документ также предусматривает награждение педагогов, врачей и специалистов других областей.

#артисты #владимир путин #поощрение
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