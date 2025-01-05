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Путин поощрил благодарностью и почетными грамотами троих татарстанцев
Председатель Федерации художественной гимнастики РТ Лилия Шафеева поощрена благодарностью Президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение размещено на официальном правовом портале РФ.
Благодарность Шафеевой объявлена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе.
Кроме того, почетными грамотами поощрены главный продюсер ООО «Национальный спортивный телеканал» в Казани Рамиль Гильманов и первый заместитель гендиректора ОАО «Татагрохим» Раис Миннуллин.
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