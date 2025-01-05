news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 5 января 2025 19:09

Путин поощрил благодарностью и почетными грамотами троих татарстанцев

Скопировать ссылку
Путин поощрил благодарностью и почетными грамотами троих татарстанцев
Фото: сайт Кремля

Председатель Федерации художественной гимнастики РТ Лилия Шафеева поощрена благодарностью Президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение размещено на официальном правовом портале РФ.

Благодарность Шафеевой объявлена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе.

Кроме того, почетными грамотами поощрены главный продюсер ООО «Национальный спортивный телеканал» в Казани Рамиль Гильманов и первый заместитель гендиректора ОАО «Татагрохим» Раис Миннуллин.

#Владимир Путин #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100