Президент России присвоил государственные награды 19 татарстанцам

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами 19 жителей Татарстана. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, тренер «Спортивной школы» Тетюшского муниципального района РТ Сагит Ибрагимов был удостоен почетного звания «Заслуженный работник физкультуры РФ», а главный специалист отдела разработки месторождений Ромашкинского месторождения – «Север» подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Анна Тарасова –звания «Заслуженный геолог РФ».

За заслуги в здравоохранении и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждена заместитель заведующего центральной районной аптекой №60 Муслюмовского района ГУП «Таттехмедфарм» Йолдыз Шафикова.

Кроме того, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены: главный эксперт проектного офиса центра технологического развития «Татнефти» Илгам Газизов, электросварщик ручной сварки нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Анатолий Зубарев, главный инженер — первый заместитель начальника управления «Татнефти» Сергей Любецкий.

Звания Заслуженный работник нефтегазовой промышленности РФ получили слесарь по ремонту технологических установок нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» подразделения «Татнефть-Добыча» Владимир Айкин, оператор по подземному ремонту скважин Джалильского цеха Рустям Галиев и другие сотрудники «Татнефти».