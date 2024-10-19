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Путин пообщался с участниками соревнований для ветеранов СВО, среди которых и татарстанцы
Владимир Путин пообщался с участниками соревнований для ветеранов СВО «Герои нашего времени».
Состязания начались 17 октября, в них принимают участие сборные команды из восьми регионов страны. Среди них Республика Татарстан, Удмуртия, Башкортостан и другие.
Более 60 человек показывают свои навыки в настольном теннисе, волейболе, армрестлинге, стрельбе из лука и пауэрлифтинге.
Соревнования проходят в Центре спортивной подготовки имени Баталовой.
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