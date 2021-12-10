Путин пообщался по телефону с Лукашенко по вопросам двусторонних отношений

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран, передает РИА Новости.

«Сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета Путин позвонил Лукашенко. Обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран», — отметили в кремлевском пуле.

В начале декабря США и Евросоюз приняли новый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничения попали 17 физлиц — судьи и сотрудники погранслужбы, а также 11 организаций.

Ранее российский лидер заявил, что Москва продолжит оказывать помощь дружественному России белорусскому народу в условиях непрекращающегося давления со стороны Евросоюза и США.