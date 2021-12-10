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Политика
10 декабря 2021  16:24

Путин пообщался по телефону с Лукашенко по вопросам двусторонних отношений

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран, передает РИА Новости. 

«Сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета Путин позвонил Лукашенко. Обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран», — отметили в кремлевском пуле. 

В начале декабря США и Евросоюз приняли новый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничения попали 17 физлиц — судьи и сотрудники погранслужбы, а также 11 организаций.

Ранее российский лидер заявил, что Москва продолжит оказывать помощь дружественному России белорусскому народу в условиях непрекращающегося давления со стороны Евросоюза и США.

#Владимир Путин #александр лукашенко #россия и беларусь
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