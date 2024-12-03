Путин пообещал увеличить количество центров протезирования в России

В России открыто 240 специализированных центров протезирования и реабилитации, в которых работают несколько тысяч специалистов. Однако этого количества недостаточно, заявил Президент России Владимир Путин во время встречи с участникам СВО, проходящими лечение и реабилитацию в столичном АО «ЦИТО». Отрывок беседы с бойцами появился в телеграм-канале Кремля.

«Их катастрофически не хватает, поэтому сделаем а) программу подготовки и б) конечно, будем тиражировать лучшие практики по всей стране», — поделился планами глава государства, признав, что «без этого в Москву не наездишься».

Он напомнил, что у ЦИТО открыто свыше 100 филиалов по всей стране. Однако этого количества недостаточно для обеспечения нуждающихся в протезировании.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, по стране также действуют 46 стационаров сложного протезирования. Необходимо адаптировать их работу с учетом нужд участников СВО и развивать эту систему дальше.

«Нужно, чтобы было побольше и пошире по территории. Программа нужна», — ответил на это Владимир Путин.