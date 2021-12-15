Путин пообещал ускорить работу по модернизации первичного звена здравоохранения

В ближайшие два года в России будет активизирована работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что пандемия серьезно ударила по здоровью людей во всем мире, в том числе и в России.

«В нашей стране она еще и наложилась на объективный демографический спад. Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьезно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что средства на реализацию программ в этой сфере должны выделяться с учетом инфляции.

«Ничего нет необычного — это наши планы, о которых мы давно договаривались. Как говорят специалисты — перенесем немножко „влево“ основные расходы на решение этой задачи», — заметил Президент.