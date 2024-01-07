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Путин пообещал решить проблемы с выплатами семьям военных, погибших на СВО
Президент России Владимир Путин пообещал решить проблемы, связанные с выплатами, положенными семьям погибших участников спецоперации. Вопрос был поднят на встрече главы государства с женами и детьми Героев России, сообщает ТАСС.
Так, одна из участниц мероприятия рассказала о ситуации, когда ей отказали в выплате из-за путаницы с регионом прописки. Подмосковные власти аргументировали отказ тем, что погибший был прописан в Саратовской области. Во втором из регионов обращение тоже вызвало проблемы.
«Это не специально. Нужно признавать факт постоянной прописки <...> по месту подписания контракта — оттуда, откуда человек уходил», — ответил на это Президент.
Кроме того, Владимиру Путину рассказали о проблемах, возникших после гибели добровольцев. К примеру, компания СОГАЗ передает компенсации только участницам подразделения «Барс».
Глава государства пообещал, что обсудит эту ситуацию с компанией.
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