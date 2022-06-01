Путин пообещал рассмотреть предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов

Президент Владимир Путин пообещал поручить Кабмину проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобная идея была озвучена во время встречи российского лидера с многодетными семьями, получившими медаль ордена и орден «Родительская слава».

«Обязательно посмотрим, — сказал глава государства. — Поручение правительству дам проработать».

Также на данной встрече Владимир Путин поддержал инициативу о возврате советского звания «Мать-героиня» и предложил выплачивать его обладателям по 1 млн рублей единовременно.