Путин пообещал рассмотреть предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов
Президент Владимир Путин пообещал поручить Кабмину проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов. Об этом сообщает РИА Новости.
Подобная идея была озвучена во время встречи российского лидера с многодетными семьями, получившими медаль ордена и орден «Родительская слава».
«Обязательно посмотрим, — сказал глава государства. — Поручение правительству дам проработать».
Также на данной встрече Владимир Путин поддержал инициативу о возврате советского звания «Мать-героиня» и предложил выплачивать его обладателям по 1 млн рублей единовременно.