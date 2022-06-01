news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
1 июня 2022  17:20

Путин пообещал рассмотреть предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов

news_top_970_100

Президент Владимир Путин пообещал поручить Кабмину проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов. Об этом сообщает РИА Новости. 

Подобная идея была озвучена во время встречи российского лидера с многодетными семьями, получившими медаль ордена и орден «Родительская слава».

«Обязательно посмотрим, — сказал глава государства. — Поручение правительству дам проработать».

Также на данной встрече Владимир Путин поддержал инициативу о возврате советского звания «Мать-героиня» и предложил выплачивать его обладателям по 1 млн рублей единовременно. 

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100