Руc Тат
16+
Общество 19 декабря 2025 14:25

Путин пообещал проработать выплату компенсаций за второе разрушенное жилье в Белгороде

Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос выплаты компенсаций за второе утраченное жилье в Белгороде. С такой просьбой к главе государства обратилась журналистка местного СМИ. Она спросила, возможно ли ввести выплаты за дома, разрушенные при атаках ВСУ.

«Обещаю вам, мы проработаем эти вопросы. Вы знаете, такие вопросы постоянно возникают и при реакции нашей на какие-то чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с пожарами, с наводнениями и так далее», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что нынешняя ситуация особенно драматична, однако подобные вопросы можно проработать.

