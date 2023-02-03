Путин пообещал посодействовать выходу фильма о летчице Литвяк

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде пообещал посодействовать в выходе фильма о летчице Лидии Литвяк. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Активистка «Бессмертного полка России» Марина Дорохина попросила главу государства поддержать выход кинокартины о героине Великой Отечественной войны летчице — Лидии Литвяк, которую сейчас снимает киностудия «28 панфиловцев».

«Фонд кино поддержал фильм, и сейчас идет также сбор средств. Мы, активисты „Бессмертного полка“, также поучаствовали в сборе. Очень хочется, чтобы фильм поскорее появился на экранах, ведь такие фильмы для сохранения исторической памяти очень нужны, как и про судьбоносные события <…>, так и про историю отдельных людей-героев», — заметила общественница.

«Я обязательно посмотрю, как можно помочь им, поддержать, потому что, безусловно, талантливые картины, художественные фильмы о Великой Отечественной войне в высшей степени важны, потому что они эмоционально воздействуют на человека. Это не какая-то сухая субстанция, а это то, что до сердца доходит, и люди часто со слезами на глазах выходят из кинотеатров. Чрезвычайно важная работа», — ответил российский лидер, предварительно уточнив, какая именно кинокомпания занимается съемками.