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Путин пообещал поддержку всем значимым инициативам форума волонтеров-медиков
Движение волонтеров-медиков объединило неравнодушных, чутких специалистов с активной жизненной, гражданской позицией. Об этом, поздравляя с открытием VII Всероссийского форума движения, заявил Президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что на протяжение 10 лет работы волонтеры помогают работникам медучреждений справляться с профессиональными проблемами, занимаются популяризацией здорового образа жизни и просветительской работой. Неустанный труд участников сделал организацию авторитетной и уважаемой.
«Уверен, что в ходе нынешнего форума его участники смогут обменяться накопленным опытом, знаниями и практиками, предложить новые подходы к повышению эффективности деятельности Всероссийского общественного движения „Волонтёры-медики“. И конечно, ваши социально значимые проекты обязательно получат поддержку», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
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