Путин пообещал поддерживать инициативы для продвижения спорта по всей России

Государство продолжит поддерживать значимые инициативы, направленные на развитие физической культуры и активного образа жизни во всех регионах России. Одно из таких мероприятий — Национальная спортивная премия, которая традиционно собирает выдающихся атлетов и тренеров из разных уголков страны, представителей федераций и СМИ, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Своими успехами и достижениями они задают молодёжи высокую профессиональную планку и чёткие жизненные ориентиры, являются примером трудолюбия, целеустремлённости, преданности делу, вдохновляют юношей и девушек на покорение новых вершин — и в спорте, и в других сферах деятельности», — говорится в его телеграмме по случаю церемонии вручения премии. Текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства пообещал участникам, что востребованные идеи не останутся незамеченными, продолжится и дальнейшее совершенствование спортивной инфраструктуры.