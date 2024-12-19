Путин пообещал пересмотреть статусы бойцов, воюющих на курском направлении

Сменить статус с участника контртеррористической операции на статус участника СВО для бойцов на курском направлении пообещал Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года. С подобными вопросами обратились к главе государства несколько семей таких бойцов.

Суть проблемы заключается в том, что бойцы получают выплаты как участники контртеррористической операции, которые составляют от 25 до 42 тыс. рублей в месяц вместо положенных 210 тыс. рублей как участникам СВО.

«Можно и нужно исправить. Это наше упущение. Для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем идет речь, те наши бойцы, которые воевали на других участках фронта являются участниками боевых действий и, если их переместили в Курскую область, они все должны получать», – заявил Президент.

Он пообещал проверить, нет ли ошибки, потому что если боец раньше не принимал вообще никакого участия в СВО и не воевал на линии боевого соприкосновения, а сразу попал в Курскую область, то он мог не попасть в категорию участников СВО.

«Мне это в голову не приходило, я прошу прощения, но все это будет исправлено. Все поправим, все получат все что им причитается, военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем задним числом. Сомнений нет. Хочу, чтобы ребята услышали – не беспокойтесь и семьи ваши пусть не беспокоятся. Все будет пересчитано и все положенные выплаты будут исполнены», – заключил Путин.