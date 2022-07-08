Путин пообещал оказать поддержку рыбному хозяйству России

Рыбохозяйственный комплекс — это одна из важнейших отраслей в России, вносящая значимый вклад в социально-экономическое развитие многих регионов. Государство обязательно окажет всю необходимую помощь предприятиям и коллективам отрасли. Об этом на церемонии поднятия государственного флага на рыболовных траулерах «Капитан Вдовиченко» и «Капитан Соколов», а также на рыбопромысловом судне ярусного лова «Гандвик-1», заявил Президент РФ Владимир Путин.

Обращаясь к участникам церемонии, глава государства поздравил их с Днем рыбака.

«В России всегда пользовался уважением ваш нелегкий труд. Это профессия, которая требует не только знаний, компетенций, но и особых человеческих качеств, надежности и взаимовыручки. Хочу сказать всем вам спасибо за отличную работу, за верность и любовь к своему делу и пожелать успехов вам и вашим близким», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что сейчас в России уделяется большое внимание развитию рыбохозяйственного комплекса, благодаря которому продукцией обеспечена и каждая российская семья, и зарубежные рынки.

Президент выразил уверенность, что санкционное давление и внешние вызовы не помешают стабильному развитию отрасли, и назвал ряд приоритетных задач, стоящих перед трудовыми коллективами: развитие собственной производственной и ресурсной базы, снижение зависимости от зарубежных технологий, увеличение потока инвестиций и улучшение логистики, качества жизни людей в центрах рыбной индустрии: в регионах Дальнего Востока, Севера и Арктики, на Балтике, Черном, Азовском и Каспийском морях.

«И конечно, один из наших ключевых, стратегических приоритетов — обновление промыслового флота, строительство современных, хорошо оснащенных, надежных судов для рыболовецких компаний, отвечающих высоким экологическим требованиям, способных вести добычу рачительно, без ущерба экосистемам, тому богатству, которое мы должны передать будущим поколениям», — заметил Владимир Путин, возвращаясь к основной цели мероприятия.

Он поблагодарил инженеров, конструкторов, специалистов по установке и наладке судового и технического оборудования, трудовые коллективы «Северной верфи» и «Адмиралтейских верфей», участвующих в строительстве судов.