Путин пообещал обсудить с «Газпромом» увеличение транзита газа в Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить поставки газа в регион. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нам нужно всего 3,1, это с запасом лет на пять-семь нам хватит для того, чтобы развивать и жилищное строительство, и промышленность. Поэтому просили бы дать поручение, чтобы нам этот потолок, – а сейчас он у нас установлен всего 2,5 млрд – приподняли, тем более что такие поручения уже давались», – сказал Алиханов на встрече с российским лидером.

Он отметил, что в регионе сейчас прекращена выдача технических условий на газ, почти вся программа догазификации находится на паузе. Алиханов добавил, что газопровод в Калининградскую область идет через территорию Литвы и его технические возможности и договор на транзит с этой страной позволяют «качать 10,5 млн куб. метров в день», или около 3,7 млрд куб. метров в год.

Глава государства ответил, что этот вопрос обязательно будет рассмотрен.

«Можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа. Там же вся инфраструктура для этого создана. Я с „Газпромом“ обязательно поговорю на этот счет», — пообещал Путин.