Путин пообещал обсудить надбавки для ученых, работающих на Крайнем Севере

Президент России Владимир Путин обсудит с Минфином распространение полярных надбавок на исследователей, работающих на Крайнем Севере. Об этом глава государства рассказал на втсрече с участниками Конгресса молодых ученых, сообщает пресс-служба Кремля.

Причем надбавки будут вычитываться с первого дня работы ученого, отметил Президент.

«Как правило, Минтруд, Минфин все время боятся того, что будет сделан первый шаг, а сразу же начнется требование расширения по горизонтали, перенесения этих льгот на другие категории. Но я думаю, что вы правы, здесь это будет обосновано. Обязательно с Минфином тоже и с Минтрудом переговорю», — заметил глава государства.

Также он пообещал участникам встречи посмотреть аккаунт Арктической лаборатории на Ямале в соцсетях. Так, представитель лаборатории рассказал Владимиру Путину о том, что специалистам удалось выяснить ответ на вопрос, «куда, и как, и почему» бегают песцы, а также найти самое крупное на планете континентальное лежбище моржей на Ямале.