Путин пообещал решить проблему с нехваткой экипировки для мобилизованных

В тех военных частях, которые все еще сталкиваются с нехваткой экипировки для мобилизованных граждан, эта проблема непременно будет решена. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщает РИА Новости.

«По поводу проблемы с экипировкой, мне казалось, что все уже решено. Тем не менее если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее», — сказал глава государства, обращаясь к своему советнику и главе Совета Валерию Фадееву.

Он также предложил создать центр по решению вопросов с реабилитацией раненных в ходе спецоперации на Украине. Путин заявил, что в ближайшее дни будет подготовлено соответствующее поручение Правительству России.