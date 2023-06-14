Путин пообещал Кубе помощь в борьбе с санкциями

Россия поможет кубинскому народу справиться с незаконными санкциями. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», — пообещал глава российского государства.

Он отметил, что Куба десятилетиями живет под влиянием нелегитимных ограничений, но мужественно с ними справляется.

«Нет необходимости подчеркивать особый, союзнический, долговременный, столько десятилетий сложившийся назад, характер наших отношений. Вы знаете, что к острову свободы у нас в России особого отношение всегда было и остается», — подчеркнул Путин.