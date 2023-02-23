Путин пообещал дать статус ветерана всем военным с Донбасса

Статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса, пообещал Президент России Владимир Путин. Так он ответил на просьбу наделить таким статусом тех людей, которые сражались за Донбасс, но получили ранения и были вынуждены покинуть ряды бойцов еще до вхождения четырех новых регионов в состав России.

Эту тему на встрече Путина с ветеранами боевых действий поднял участник спецоперации, Герой России Роман Черемухин. Он сообщил, что многие его знакомые, которые с 2014 года воевали в рядах ополчения и уволились со службы по ранению до вхождения регионов в состав РФ, не попали под закон о ветеранах.

«Конечно, это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю. Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны – и сделаем это – включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», – цитирует Президента ТАСС.

«Спасибо, что обратили на это внимание. Обязательно это поправим», – заверил Президент. Он подчеркнул, что неважно, в каком статусе были воины до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, главное, «что они служили России».