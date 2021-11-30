Путин пообещал, что власти проработают решения по финансовой помощи гражданам

Власти РФ проработают дополнительные решения по финансовой поддержке граждан с учетом финансовых возможностей, заявил Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Также мы расширили финансовую помощь гражданам с небольшими доходами. В этом году провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты», — цитирует Президента РИА Новости.

Также глава государства добавил, что это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из финансовых возможностей будут прорабатываться и другие решения в данной области.