Путин пообещал, что переход на новую систему образования в России будет плавным

Фото: скриншот трансляции

Переход на новую систему образования будет плавным, дискриминации при приеме на работу людей с разными типами дипломов не будет. Об этом Президент России Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос одной из участниц встречи в Калининграде со студенческим сообществом высших учебных заведений Калининградской области.

«Базовое образование 4 — 6 лет, потом специальность 2-3 года и отдельное направление — это аспирантура. Экспертное сообщество пришло к выводу, что это дает возможность лучше погрузиться в будущую профессию и создает возможность для получения гибкого образования. В зависимости от того, как и что меняется на рынке труда. В этом и смысл преобразований, которые предусмотрены этим процессом. При этом никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы бакалавриата и так далее, конечно же, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», — сказал Президент.

Он еще раз подчеркнул, что при устройстве на работу главное — умение и желание учиться постоянно.