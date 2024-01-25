Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин пообещал, что переход на новую систему образования в России будет плавным
Переход на новую систему образования будет плавным, дискриминации при приеме на работу людей с разными типами дипломов не будет. Об этом Президент России Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос одной из участниц встречи в Калининграде со студенческим сообществом высших учебных заведений Калининградской области.
«Базовое образование 4 — 6 лет, потом специальность 2-3 года и отдельное направление — это аспирантура. Экспертное сообщество пришло к выводу, что это дает возможность лучше погрузиться в будущую профессию и создает возможность для получения гибкого образования. В зависимости от того, как и что меняется на рынке труда. В этом и смысл преобразований, которые предусмотрены этим процессом. При этом никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы бакалавриата и так далее, конечно же, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», — сказал Президент.
Он еще раз подчеркнул, что при устройстве на работу главное — умение и желание учиться постоянно.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»