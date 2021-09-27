Путин: Политическая партия «Единая Россия» подтвердила свое лидерство

В ходе выборов в Госдуму РФ политическая партия «Единая Россия» подтвердила свое лидерство, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным и вице-премьерами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обратил внимание на то, что реализация народной программы является главной целью членов партии.

Он отметил, что после новых поправок, внесенных в Конституцию РФ, влияние парламента на формирование Правительства ощутимо возросло.

«Хотел бы вот на что обратить внимание: после внесения поправок в Конституцию роль взаимодействия между парламентом и Правительством она, безусловно, возросла. Возросло влияние парламента на формирование самого Правительства, но и взаимодействие важнейших институтов власти, исполнительной ветви и законодательной, оно тоже существенно возросло», – сказал Путин.

Глава государства напомнил, что партийная программа охватывает практически все сферы жизни граждан России: экономику, демографию, образование, здравоохранение, науку и культуру.

«Особое внимание уделено вопросам занятости и поддержки семей с детьми, а также отстаиванию наших традиционных ценностей», – подчеркнул российский лидер.