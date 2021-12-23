Путин полагает, что российский газ, полученный ФРГ, через Польшу перекачивают на Украину

Российский газ, поставляемый в ФРГ по долгосрочным контрактам через Польшу, может поставляться на Украину по соединяющей их трубопроводной системе и перепродаваться втридорога, но при этом европейские потребители обвиняют Россию в захвате газового рынка. Такую теорию озвучил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которую транслировал телеканал Россия-24.

Глава государства обратил внимание на то, что уже в течение трех суток российский газ в реверсном режиме перекачивается из ФРГ в Польшу.

«А почему они так делают? Да потому, что мы поставляем газ по долгосрочным контрактам и покупать его в три, в четыре, в шесть, в семь раз дешевле, чем на споте», — сказал Путин.

Он также обратил внимание на то, что в ходе последних торгов компанию «Газпром» обвинили в том, что она не забонировала дополнительных мощностей для транзита газа по маршруту «Емал-Европа».

«Газпром не забронировал эти мощности, потому что контр-компании, прежде всего немецкие и французские, которые покупают этот газ, не выставили заявок на покупку», — пояснил Путин.

Российский лидер отметил, что существует труба, соединяющая польскую трубопроводную систему с украинской, которая в сутки может передавать 3 млн куб. метров газа.

«Именно столько из ФРГ и подают в Польшу и у меня есть все основания полагать, что этот газ в конечном итоге идет на Украину. Потребителям в ФРГ, в Европе стоило бы об этом знать и прояснить этот момент», — подчеркнул он.