Путин: «Покровский собор» достойно продолжает традиции бардовской песни

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей второго Всероссийского фестиваля бардовской песни «Покровский собор». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что проект достойно продолжает замечательные традиции этого самобытного, поистине уникального музыкально-поэтического жанра.

«Искренние, идущие от сердца авторские песни, в которых темы гражданственности, патриотизма, дружбы и любви занимают особое место, никого не оставляют равнодушным», — отметил Владимир Путин.

Подтверждением тому служит фестиваль, объединивший большое количество участников из многих регионов России.

Президент выразил уверенность в том, что «Покровский собор» станет настоящим праздником дружбы и творческого общения и подарит возможность художественным коллективам и талантливым исполнителям продемонстрировать исполнительское мастерство.