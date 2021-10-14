Путин пока не решил, будет ли баллотироваться на пост Президента России в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли вновь баллотироваться на пост главы государства. Он рассказал об этом в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл, которое дал после завершения пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», состоявшегося накануне.

Корреспондент спросила у Путина, что он думает о своем преемнике и действительно ли хочет оставаться главой государства до своих 84 лет (то есть до 2036 года — прим. Т-и).

«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

При этом Владимир Путин уверен, что обсуждение этой проблематики носит дестабилизирующий характер. «Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — объяснил политик свою позицию.

«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — резюмировал действующий Президент РФ.