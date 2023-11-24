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Путин: Поисковое движение вносит огромный вклад в изучение истории Отечества
Сейчас поисковое движение — это большая команда неравнодушных, деятельных и искренне любящих Родину людей. Об этом в приветствии к участникам церемонии закрытия акции «Вахта памяти» заявил Президент России Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что в этом году событие приурочено сразу к двум памятным датам: 35-летию проведения первого Всесоюзного сбора поисковых отрядов и 10-летию создания Поискового движения России.
«Вы занимаетесь исключительно важным, благородным делом — участвуете в поисковых экспедициях во всех регионах страны, которые затронула Вторая мировая война: в Аджимушкайских каменоломнях Керчи и курильском острове Шумшу, на Смоленской земле, островах Гогланд и Соммерс в Финском заливе», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Он напомнил, что добровольцы ухаживают за воинскими захоронениями, работают с документами, чтобы помочь близким узнать о судьбе воинов, организуют различные мероприятия.
Эта работа, подчеркнул Президент, вносит огромный вклад в изучение истории страны, а также патриотическое воспитание молодежи. Отрадно, что она нашла отклик в сердцах многих россиян.
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