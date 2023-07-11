Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поинтересовался у главы ВТБ о трудностях, которые пришлось преодолевать банку
О трудностях, которые пришлось преодолевать банку ВТБ, поинтересовался у его главы Андрея Костина Президент России Владимир Путин. Их встреча состоялась сегодня в Кремле.
«Проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям. Тем не менее всё-таки основные трудности благодаря Вашим усилиям и усилиям вашей команды были преодолены. В какой ситуации сейчас находится ВТБ?» – поинтересовался российский лидер.
Отвечая на вопрос, Костин отметил, что с четвертого квартала 2022 года банк начал работать с прибылью.
«Что касается тех санкций, которые против нас применили, Вы знаете, может быть, благодаря им мы выработали определённый иммунитет и повысили свой суверенитет в этом вопросе», – подчеркнул глава банка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»