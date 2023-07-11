Путин поинтересовался у главы ВТБ о трудностях, которые пришлось преодолевать банку

Владимр Путин, Андрей Костин Фото: пресс-служба Кремля

О трудностях, которые пришлось преодолевать банку ВТБ, поинтересовался у его главы Андрея Костина Президент России Владимир Путин. Их встреча состоялась сегодня в Кремле.

«Проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям. Тем не менее всё-таки основные трудности благодаря Вашим усилиям и усилиям вашей команды были преодолены. В какой ситуации сейчас находится ВТБ?» – поинтересовался российский лидер.

Отвечая на вопрос, Костин отметил, что с четвертого квартала 2022 года банк начал работать с прибылью.

«Что касается тех санкций, которые против нас применили, Вы знаете, может быть, благодаря им мы выработали определённый иммунитет и повысили свой суверенитет в этом вопросе», – подчеркнул глава банка.