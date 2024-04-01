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Путин поинтересовался у главы Вологодской области, собирается ли Дед Мороз летом в отпуск
Во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым Президент России Владимир Путин поинтересовался, собирается ли Дед Мороз в отпуск летом. Напомним, вотчина главного новогоднего волшебника находится в этом регионе, близ города Великий Устюг. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.
Руководитель региона доложил, что власти развивают внутренний туризм для того, чтобы обеспечить круглогодичную работу резиденции Деда Мороза.
«И в этом есть экономический смысл как для инвесторов, так и для того, чтобы не только зимой, но и летом можно было приезжать в гости к нашему Дедушке Морозу», – сказал Филимонов, на что Президент пошутил: «Экономический смысл-то есть. Он же летом растает».
«Он летом должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце, куда можно будет привести, вне зависимости от времени года, детей, для того чтобы провести обширную, интересную, глубокую, познавательную экскурсионную программу, сфотографироваться с Дедушкой Морозом и узнать об истории, традициях и культуре русского народа, Русского Севера», – заверил врио губернатора.
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