Путин поинтересовался у главы Вологодской области, собирается ли Дед Мороз летом в отпуск

Фото: пресс-служба Кремля

Во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым Президент России Владимир Путин поинтересовался, собирается ли Дед Мороз в отпуск летом. Напомним, вотчина главного новогоднего волшебника находится в этом регионе, близ города Великий Устюг. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

Руководитель региона доложил, что власти развивают внутренний туризм для того, чтобы обеспечить круглогодичную работу резиденции Деда Мороза.

«И в этом есть экономический смысл как для инвесторов, так и для того, чтобы не только зимой, но и летом можно было приезжать в гости к нашему Дедушке Морозу», – сказал Филимонов, на что Президент пошутил: «Экономический смысл-то есть. Он же летом растает».

«Он летом должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце, куда можно будет привести, вне зависимости от времени года, детей, для того чтобы провести обширную, интересную, глубокую, познавательную экскурсионную программу, сфотографироваться с Дедушкой Морозом и узнать об истории, традициях и культуре русского народа, Русского Севера», – заверил врио губернатора.