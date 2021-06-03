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Ру Тат
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3 июня 2021  05:34

Путин поговорил по телефону с прибывшим в Москву главой Всемирного банка

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом, находящимся в эти дни в Москве. Они обсудили вложения в экономику РФ.

«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы участия Банка в модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширении использования цифровых технологий», — сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших акционеров Всемирного банка. Поэтому Москва заинтересована в повышении эффективности банка. Путин предложил сотрудничество в программе вакцинации населения развивающихся стран.

Стороны также обсудили сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.

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