Путин поговорил по телефону с прибывшим в Москву главой Всемирного банка

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом, находящимся в эти дни в Москве. Они обсудили вложения в экономику РФ.

«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы участия Банка в модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширении использования цифровых технологий», — сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших акционеров Всемирного банка. Поэтому Москва заинтересована в повышении эффективности банка. Путин предложил сотрудничество в программе вакцинации населения развивающихся стран.

Стороны также обсудили сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.