Путин обсудил с главой Египта строительство первой в стране атомной электростанции

Актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия обсудил в телефонном разговоре Президент России Владимир Путин с главой Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси. Об этом сообщает сайт московского Кремля.

«Дана высокая оценка достигнутому уровню отношений двух стран, которые носят характер всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, поступательно развиваются в различных областях», — говорится в сообщении.

Особое внимание собеседники уделили торгово-экономическим связям. В частности, обсудили строительство первой в Египте атомной электростанции по российскому образцу и создание в районе Суэцкого канала российской промышленной зоны.

А.Сиси выразил признательность России за помощь в обеспечении авиационной безопасности в египетских аэропортах, благодаря чему с августа 2021 года восстановлено полноформатное воздушное сообщение между Россией и Египтом.

Лидеры стран отметили важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование различных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки и договорились о продолжении личных контактов.

