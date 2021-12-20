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Ру Тат
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Официальная хроника
20 декабря 2021  15:37

Путин поговорил по телефону с Премьер-министром Индии

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Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили сегодня по телефону Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Лидеры двух стран выразили «настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», пишет kremlin.ru.

Президент РФ выразил благодарность своему индийскому коллеге за достойный прием, оказанный российской делегации в ходе визита в Нью-Дели 6 декабря. Путин и Моди обсудили вопросы реализации достигнутых договоренностей. 

В ходе общения стороны также затронули вопросы международной безопасности.

В завершение телефонных переговоров Президент России и Премьер-министр Индии поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками.

#Владимир Путин #индия #телефонные переговоры
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