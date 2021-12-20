Путин поговорил по телефону с Премьер-министром Индии

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили сегодня по телефону Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Лидеры двух стран выразили «настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», пишет kremlin.ru.

Президент РФ выразил благодарность своему индийскому коллеге за достойный прием, оказанный российской делегации в ходе визита в Нью-Дели 6 декабря. Путин и Моди обсудили вопросы реализации достигнутых договоренностей.

В ходе общения стороны также затронули вопросы международной безопасности.

В завершение телефонных переговоров Президент России и Премьер-министр Индии поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками.