Путин поговорил по телефону с главой ЦРУ

Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Бернс посещал Москву, чтобы «предупредить» Россию о ситуации по Украине и узнать о намерениях Кремля на этот счет.

После визита в Россию директор ЦРУ также поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы уменьшить напряжение между Киевом и Москвой.

Песков подтвердил, что Бернс действительно общался с Президентом РФ по телефону на тему двусторонних отношений, дипломатического кризиса. Также стороны обсудили региональные конфликты.

«Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в разговоре также затрагивались вопросы кибербезопасности.