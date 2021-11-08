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Политика
8 ноября 2021  13:58

Путин поговорил по телефону с главой ЦРУ

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Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Бернс посещал Москву, чтобы «предупредить» Россию о ситуации по Украине и узнать о намерениях Кремля на этот счет.

После визита в Россию директор ЦРУ также поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы уменьшить напряжение между Киевом и Москвой.

Песков подтвердил, что Бернс действительно общался с Президентом РФ по телефону на тему двусторонних отношений, дипломатического кризиса. Также стороны обсудили региональные конфликты. 

«Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в разговоре также затрагивались вопросы кибербезопасности.

#Россия #Украина #Владимир Путин #дмитрий песков
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