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29 сентября 2021  13:51

Путин по телефону поздравил экс-премьера Италии Сильвио Берлускони с днем рождения

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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил бывшего Председателя Совета министров Итальянской Республики, главу партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил неоценимый личный вклад бывшего премьер-министра в развитие российско-итальянских отношений, а также пожелал ему крепкого здоровья и благополучия.

Кроме того, Путин направил Берлускони поздравительную телеграмму по случаю дня рождения.

«Дорожу нашей многолетней дружбой. Помни, что ты всегда желанный гость на российской земле.От души желаю тебе доброго здоровья, благополучия, бодрости духа, неиссякаемой энергии и успехов», – приводится текст поздравления Президента РФ пресс-службой Кремля. 

#Россия #Владимир Путин #италия #поздравительная телеграмма #сильвио берлускони
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